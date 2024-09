Sicurezza e decoro Tanti | Più rigore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) "Presenze critiche diminuite, ma restano alcuni “casi aperti“ - circa cinque - che abbiamo appurato richiedere interventi plurali che vanno dall’ordine pubblico all’assistenza sanitaria". E’ quanto emerge dal report del Comune iniziato circa un mese fa con la collaborazione della Polizia Municipale. "In queste settimane sono stati fatti interventi in molte zone della città: dal parcheggio Baldaccio al Mecenate, da Piazza della Stazione fino ai luoghi maggiormente segnalati dai cittadini a partire da alcuni punti in Piazza Giotto, zona Giardini del Porcinai e zona Saione, dove nelle zone di via Guelfa e limitrofe nell’ultimo mese sono stati fatti più controlli settimanali e altri sono in programma.