Sharon se l' uomo bianco non c' entra le femministe restano in vacanza | la reazione imbarazzante

(Di martedì 3 settembre 2024) Dicasi fenomenologia la pregiatissima dote di analizzare il modo in cui si manifesta un fenomeno. Un fenomeno, piccola postilla, reale. Oggi viviamo invece al tempo in cui prima un fenomeno si crea, e poi si prende in esame. Il fanatismo femminista, ad esempio, si basa su due capisaldi: il patriarcato come genesi di qualsiasi oppressione contro le donne e il femminicidio come ultima affermazione del primato del maschio. Queste colonne portanti si scontrano però fra loro, immediatamente, poiché il primo assunto è assoluto, il secondo è relativo. Basti pensare alla macabra conta dei femminicidi annuale che i movimenti rosa-talebano rimproverano al Ministero dell'Interno di non tenere.