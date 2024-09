San Marino-Liechstein | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 3 settembre 2024) Gara valida per la prima giornata del Gruppo 1 di Lega D di Nations League 2024/2025. Già un confronto da dentro e fuori per entrambe, visto che il girone comprende tre squadre, tra cui Gibilterra. Sansi giocherà giovedì 5 settembre 2024 alle ore 20.45. SAN: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Per i padroni di casa, da sempre comparsa e nulla di più, ci potrebbe essere la possibilità di giocarsi concretamente un traguardo storico. La Nazionale guidata da Cevoli ha mostrato infatti significativi miglioramenti negli ultimi mesi Il, reduce da una serie di risultati negativi, sembra non avere chanche, malgrado il pareggio strappato alla Romania nell’ultimo incontro. La Nazionale del ct. Funsfuck proverà a mettere in campo la sua esperienza.