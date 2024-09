Roberta Di Padua incinta l’annuncio di Vicinanza fa volare Uomini e Donne | Ecco il sesso

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 3 settembre 2024) Durante la serata di ieri, il sesto red carpet della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia ha visto sfilare non solo grandi star del cinema e influencer, ma anche alcuni ex protagonisti di, tra cuiDie Alessandro. La loro presenza all’evento ha suscitato diverse polemiche e molti utenti sui social si sono chiesti cosa ci facessero in una manifestazione di tale rilevanza. Nonostante le critiche,ha sorpreso i suoi fan pubblicando un reel su Instagram della loro sfilata sul tappeto rosso, che ha catturato l’attenzione per un dettaglio particolare. Mentre posavano per i fotografi, Alessandro ha tirato fuori dalla tasca della giacca una piccola calza rosa da neonato e l’ha consegnata a. Lei, visibilmente emozionata, ha preso la calza e baciato il compagno, un gesto che non è passato inosservato.