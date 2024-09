Prato l’ostensione della Sacra Cintola di Maria si farà dal pulpito di Donatello

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 3 settembre 2024)– La tradizione potrà essere rispettata anche quest’anno, nonostante il piccolo incidente dello scorso 25 agosto al Duomo di. Ildiè agibile e potrà essere utilizzato per officiaredidell’8 settembre, festacittà di. La conferma arriva al termine dell’ispezione effettuata il 3 settembre dai tecniciDiocesi diinsieme alla Soprintendenza. Con l’ausilio di un cestello elevatore è stata compiuta una verificacopertura del, il cosiddetto ombrello, da dove lo scorso 25 agosto si era parzialmente distaccata una decorazione in legno. Non sono state riscontrate criticità e il soffitto ligneo è stato giudicato stabile.