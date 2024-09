Pazienza | C’è delusione e rabbia Vanno trovati i correttivi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Se si guarda il risultato e le aspettative dopo la gara di domenica c’è un pensiero negativo. Ho il dovere di analizzare in modo lucido la gara. Rispetto a Picerno la squadra ha avuto un approccio diverso”. Analizza così il pareggio per 1-1 arrivato con il Giugliano, Micheletecnico dell’Avellino. “L’intenzione non è quella di complicarmi la vita. Credo che l’unico calciatore non nel suo ruolo naturale sia Russo. D’Ausilio ha giocato da quinto a destra e credo sia stato tra i più propositivi. Non dipende dal sistema di gioco – dice – Subiamo troppe ripartenze ed è un fattore su cui dovremmo lavorare”. “Dobbiamo stare più attenti sulle preventive. Basterebbe anche una comunicazione in più. Facciamo molta fatica – continua– Volendo essere una squadra offensiva ci esponiamo a queste situazioni.