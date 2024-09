Osimhen-Galatasaray accoglienza da eroe a Istanbul Ma a gennaio potrebbe già andarsene | ecco perché

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre 2024 – La telenovela dell'estate di calciomercato è finalmente arrivata alla conclusione: Victorlascia il Napoli e in questa stagione giocherà in prestito nel. L'attaccante è sbarcato lunedì notte all'aeroporto Ataturk died è stato accolto dada numerosi tifosi.: “Aatmosfera incredibile” "L'atmosfera è incredibile. Una bella sensazione. Qui c'è una delle migliori tifoserie del mondo. Mertens? Bello ritrovarlo. Ho parlato con lui prima di venire qui", ha detto. Il club turco ha avuto l'idea di rivolgersi al Napoli dopo l'infortunio di Mauro Icardi, che dovrebbe rientrare tra un mese. Il nigeriano sostituirà quindi l'ex bomber interista per poi fare coppia con lui in attacco al suo rientro.