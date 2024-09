Omicidio di Pierina nuova analisi sui telefoni di Dassilva | a caccia di spostamenti e messaggi cancellati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Rimini, 3 settembre 2024 – Ci sono duecellulari, quattro orologi digitali di diversi marchi e colorazioni e anche due laptop. Un inventario tecnologico di proprietà di Louische si appresta a tornare sotto la lente dei periti dopo il conferimento da parte della Procura di Rimini dell’incarico all’analista forense Luca Russo e all’ingegnere Alessandro Perri per scandagliare il contenuto dei dispositivi sequestrati all’unico indagato per l’diPaganelli. Nello specifico, l’incarico per laperizia tecnologica verrà conferito in Procura il prossimo 9 settembre alle 14 in punto.