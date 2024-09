Nuoto elezioni FIN | giovedì udienza di discussione per ricorso Rampelli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 3 settembre 2024) Il Presidente della Terza Sezione del Collegio di Garanzia, Massimo Zaccheo, ha fissato per le 11:30 di5 settembre l’dichiamata ad esaminare l’istanza cautelare afferente alpresentato da Fabio. L’onorevole lo aveva presentato contro la FIN (Federazione Italiana) nella giornata del 2 settembre, a seguito dell’annullamento e della riforma della decisione della Corte Federale di Appello della FIN. Con questa decisione, in data 26 agosto, è stato respinto il reclamo proposto da, confermando dunque la decisione del Tribunale Federale – risalente al 16 agosto – di rigettare ilavverso l’esclusione didalla lista di candidati per l’elezione del Presidente dell’Assemblea Federale Elettiva del 7 settembre 2024.FIN:diperSportFace.