Nuoto Carlotta Gilli e Stefano Raimondi coppia d’oro nel day-6 delle Paralimpiadi

(Di martedì 3 settembre 2024) Sesta giornata di Finali alla Paris La Defense Arena, la casa dela queste2024. L’Italia ha proseguito nell’arricchimento del proprio medagliere. La compagine tricolore ha portato il complessivo in vasca a 9 ori, 4 argenti e 11 bronzi. Sono stati tre i podi odierni (2 ori e 1 bronzo) a essere centrati dalla squadra allenata da Riccardo Vernole. Compagine tricolore sull’asse formato da. L’azzurra, strepitosa protagonista di questa rassegna, ha conquistato la quinta medaglia personale, la secondanei 200 misti SM13.ha toccato la piastra in 2:25.33 a precedere la statunitense Olivia Chambers (2:25.90) e l’irlandese Roisin Ni Riain (2:27.47).ha fatto il vuoto con le prime due frazioni a farfalla e a dorso, gestendo in maniera autorevole il ritorno della statunitense a rana e a stile libero.