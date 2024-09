Modena A rilento o da record | partenze gialloblù

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) di Rossano Donnini Si poteva fare di più: quattro punti dopo quattro partite sono pochi per unche per come ha operato sul mercato coltiva giustificate ambizioni. Poche sono anche le reti fatte, solo quattro, come quelle subite, che invece sono un po’ troppe, visto che la porta di Gagno non è mai rimasta inviolata. Dalla stagione 1994-95, quando sono stati introdotti i 3 punti per la vittoria, per 19 volte nei primi quattro turni ilha fatto meglio, per cinque si è fermato a quattro punti e per altre cinque volte ha fatto peggio, questo senza considerare la stagione 2017-18, quando la squadraprima di fallire perse tutte le gare disputate.