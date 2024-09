Lo spot del soccorso alpino è geniale ecco il messaggio per gli escursionisti improvvisati | Vi abbiamo osservati… – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) “Se non andate al mare vestiti da montagna perché andate in montagna vestiti da mare?”. Almeno una volta è capitato a tutti di imbattersi in montagna inpoco equipaggiati. Magari non proprio con le infradito ai piedi, ma con scarpe poco adatte o con sandali. A rispondere a questi “della domenica” ci ha pensato ilcon un, diffuso sui social istituzionali. “Questa estate viosservati ci è sorto un dubbio e vi poniamo una domanda: ‘Se non andate al mare vestiti da montagna perché andate in montagna vestiti da mare?’, si chiedono gli esperti. Lovuole mettere in guardia i frequentatori della montagna: “La tua sicurezza dipende dalle tue scelte: equipaggiati correttamente per ogni avventura”.