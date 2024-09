Lady Gaga in love con il suo Michael Polansky | baci e abbracci a Venezia

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 3 settembre 2024) A2024 più innamorati che mai.e il promesso spososono arrivati nella città più romantica del mondo.sbarca aAtterrati al Marco Polo, si sono diretti alla Giudecca dove sono ospiti dell’hotel Cipriani. Lei in mini-abito a pois con cintura in vita, firmato dal brand losangelino LA ROXX e scarpe Gianvito Rossi, lui in total black d’ordinanza. Al molo del prestigioso albergo la popstar e il fidanzato hanno regalato a fan e fotografi appostati da ore uno show davvero romantico:e volti emozionati. GUARDA LE FOTO, tutte le volte che ha fatto l’attrice: le foto L’enorme anello che non passa inosservato Al dito della popstar, 38 anni, l’enorme anello che le ha regalato, 46 anni (qui tutto su di lui).