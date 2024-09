La strada del Grifone Già finito il tempo degli errori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Fuori dalla Coppa Italia, ora, il Grosseto deve pensare soltanto al campionato. La sconfitta di Livorno deve rappresentare uno stimolo in più per i biancorossi che hanno deluso le aspettative, soprattutto, sotto l’aspetto caratteriale come hanno sottolineato sia il tecnico Malotti che il direttore generale Vetrini. E proprio in questi frangenti ildeve rispondere che c’è. Infortuni e squalifiche, ormai, fanno parte del passato: domenica allo "Zecchini" arriva l’Orvietana per la prima di campionato. Il Grosseto, senza Malotti in panchina perché squalificato, deve farsi trovare pronto al di là di ogni considerazione: non sono consentiti ulteriori passi falsi. Intanto la società biancorossa ha reso noto la numerazione delle maglie per la stagione 2024/2025.