La Puglia non è più nostra La lotta dei bagnanti per salvare i pranzi al sacco sulle spiagge pugliesi

(Di martedì 3 settembre 2024) La questione del pranzo alin spiaggia ha recentemente catturato l'attenzione dei media internazionali, sottolineando l'importanza di questa tradizione nella cultura del nostro Paese. Un lungo reportage a cura di Emma Bubola sul quotidiano The New York Times ha dato risonanza a un tema che, seppur molto locale, tocca corde profonde legate alla cultura e al modo di vivere degli italiani. L'articolo, corredato dalle bellissime fotografie di Francesco Guerra che catturano tavolate imbandite e ricche pietanze, sorride con ironia all'opulenza dei banchetti, e racconta l'estate sul litorale di Bari come un esame antropologico, attraverso gli elaboratiin spiaggia che sono una tradizione popolare di lunga data. Tradizione che ora viene minacciata dall'ascesa degli stabilimenti balneari privati.