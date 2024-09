Inzaghi vara le due Inter | 8 cambi col Monza? Strategia chiara – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 3 settembre 2024) Dopo la sosta l’incontrerà in sequenza, Manchester City e Milan. Tre partite di grande importanza per Serie A e Champions League.ragiona sulla sua rosa e su come utilizzarla. TRIS – Le prime tre giornate hanno consegnato alla Serie A quattro squadre in vetta:, Juventus, Torino e Udinese. Un poker di compagini appaiate al primo posto a quota sette punti. La Beneamata si è confermata, ad oggi, la più forte, completa, attrezzata e bella da vedere. Lo spettacolo contro l’Atalanta è ancora sotto gli occhi tutti, ma dopo la sosta bisognerà dare un’ulteriore accelerata. Infatti, i campioni d’Italia sfideranno in sequenzaal Brianteo, Manchester City all’Etihad nella prima giornata della nuova Champions League e poi il Milan nel derby di Milano. Un tris di partite niente male, che già dirà qualcosa sul percorso della Beneamata sia in Italia che in Europa.