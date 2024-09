Il turismo si salva anche con lo sport Dal Dragon boat all’Ironman Un settembre super in Riviera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Il, in Emilia Romagna, continua ad arrivare in primis dallaAdriatica. I numeri parlano chiaro: più del 70% del business totale regionale è portato dalle spiagge. Città d’arte e Appennino sono ancora su percentuali esigue. Ma i bilanci provvisori di un’estate difficile che sta entrando nel suo girone finale, non è per nulla soddisfacente. Luglio è andato male, la crisi c’è, la mucillagine tornata per più di un mese non ha certo fatto bene alla nostra, si cercano (da anni) nuove soluzioni. Una di queste tocca il tema ’ivo’: grandi eventi che coinvolgono tanti atleti e indirettamente, tanti nuovi turisti. Sopratutto in Romagna, main Emilia. E questo mese diprsenterà appuntamenti di alto livello e porterà una marea di persone nel territorio.