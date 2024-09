Il ‘movente’ di Sangare | Voleva provare emozioni forti Per il gip è integro di mente ecco perchè

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 3 settembre 2024) Bergamo. La lettura dell’omicidio offerta dal gip Raffaella Mascarino è a dir poco inquietante. Non crede che ad armare la mano di Moussasia stato qualche problema mentale, magari acuito dall’abuso di droghe, no: “L’omicidio – scrive la giudice dopo aver convalidato l’arresto del 30enne di origini africane – sembra commesso da un soggetto spesso in preda alla noia”, privo di “stabile attività lavorativa” e “impregnato dai valori trasmessi” da un genere musicale (il riferimento è al rap e alla trap) “che esalta la violenza, il sesso estremo, l’esigenza di prevalere” sugli altri.