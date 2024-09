Gen Truglio | Dalla Chiesa ci ha lasciato grande eredità

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Palermo, 3 set. Adnkronos) - "Carlo Albertoci hauna, che arricchisce il nostro senso identitario; sta a noi portare avanti il suo insegnamento, onorarne il sacrificio, perpetuarne la memoria, sta a noi indicarlo come esempio, perché è anche grazie a lui che le giovani generazioni possono avere fiducia nel futuro". Lo ha detto il Generale di Corpo d'Armata Giovanni, comandante interregionale carabinieri “Culqualber”, intervenendo in Cattedrale a Palermo alla commemorazione del generalenel 42esimo anniversario della strage. "L'arresto dei capi storici delle Brigate Rosse e di altre sigle terroristiche fecero del Generaleil simbolo dello Stato che, non deflettendo, fu in grado venire a capo di una gravissima crisi.