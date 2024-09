Fondi maltrattamenti e violenze | donna denuncia l’ex compagno

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre 2024- Il 26 agosto u.s., gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di, hanno dato esecuzione a un’Ordinanza di applicazione della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal G.I.P. di Latina nei confronti di un uomo di, classe ‘83, già indagato per atti persecutori. Il provvedimento cautelare, che prevede anche l’applicazione del braccialetto elettronico, è scaturito a seguito dellasporta dalcompagna dell’uomo, dalle testimonianze e dai rapporti degli operatori intervenuti in soccorso della vittima. La, in sede diaveva esposto una serie di comportamenti vessatori e violenti che l’uomo avrebbe attuato anche durante il periodo di loro frequentazione, durato sette mesi.