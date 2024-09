Fine estate 2024 | in arrivo un’improvvisa burrasca

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 3 settembre 2024) L’, segnata da temperature record e ondate di calore eccezionali, è giunta al termine. L’atteso cambiamento meteorologico è previsto tra il 5 e il 7 settembre, quando un ciclone proveniente dal Nord Europa investirà l’Italia, portando con sé una forte. È inun repentino cambiamento delle condizioni meteorologiche in Italia. Dopo settimane in cui il caldo africano non ci ha lasciato scampo, è inuna forteche segnerà ladell’. Questo evento meteo rappresenterà il definitivo capolinea della stagione estiva, con un abbassamento significativo delle temperature e ladel caldo opprimente., foto Ansa – VelvetMagUn settembre sotto il segno del ciclone Secondo le previsioni degli esperti, il ciclone raggiungerà il nostro Paese a partire dal 5 settembre.