Cusano Milanino ventenne accoltellato al bar dopo una lite

(Di martedì 3 settembre 2024) Milano, 3 agosto 2024 – Un 20enne è statoda uno sconosciuto, al termine di unain un bar a. L’aggressore poi si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Il ragazzo, sulle prime ricoverato in codice rosso, è stato poi dimesso con una prognosi lieve perché il fendente è stato superficiale. È accaduto alle 23.45 in un bar di via Matteotti dove è intervenuto il 118. I Carabinieri di Sesto San Giovanni hanno in carico le indagini sull'episodio. Il giovane è stato poi dimesso dall'ospedale con 15 giorni di prognosi.