Così vi borseggiano nei ristoranti La polizia spiega la nuova tecnica dello zaino

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 3 settembre 2024) “Borseggiatori in azione nei, attenti alla”. Grazie a un trucco semplice quanto efficace, in due sono riusciti a sottrarre una borsa a una cliente seduto al tavolo senza che nessuno se ne accorgesse. È un metodo che permette ai ladri di agire con estrema discrezione, confondendo le loro vittime e chiudendo il colpo in pochi istanti. Infatti, né la donna derubata, né le altre persone presenti nel locale, si sono rese conto di quanto stava accadendo, a testimonianza dell’efficacia di questa subdola strategia. Ma stavolta per i malviventi è finita male. Ladi Milano ha arrestato due uomini, un cittadino peruviano di 30 anni e un cittadino cubano di 52 anni, per furto aggravato in concorso.