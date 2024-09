Cosa sta cambiando nel Venture Capital in Italia?

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 3 settembre 2024) Ilno sta emergendo come una risorsa con enormi prospettive di sviluppo. Se adeguatamente supportato, può fornire una spinta significativa alla crescita economica e all’innovazione tecnologica del nostro paese. I recenti dati dell’Osservatorio sulinmostrano un trend positivo negli investimenti nelle PMIne. Nel primo trimestre del 2023, sono stati raccolti 443 milioni di euro, una cifra che, sebbene rappresenti solo una piccola parte rispetto ai 12 miliardi di euro raccolti a livello europeo, evidenzia il potenziale di crescita del settore nel nostro paese. Come riportato in un recente articolo della testata finanziaria Wall Street, il panorama degli investimenti nelsta vedendo emergere trend particolarmente interessanti, che sono destinati a rivoluzionare vari settori.