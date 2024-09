Chi è la Regina Máxima dei Paesi Bassi?

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 3 settembre 2024)Zorreguieta Cerruti, meglio conosciuta comedei, è una delle figure più amate e rispettate della famiglia reale olandese. Conosciamo meglio chi è la sovrana deie la sua storia reale. Nata il 17 maggio 1971 a Buenos Aires, in Argentina, laha acquisito una notevole popolarità grazie al suo carisma, al suo impegno sociale e alla sua capacità di connettersi con il popolo olandese., foto Ansa – VelvetMagè figlia di Jorge Zorreguieta, un ex ministro argentino, e di María del Carmen Cerruti Carricart. Cresciuta in una famiglia agiata, ha frequentato scuole prestigiose, conseguendo una laurea in economia presso l’Università Cattolica Argentina.