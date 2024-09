Atleta olimpionica di Parigi bruciata viva dal fidanzato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 3 settembre 2024) Rebecca Cheptegei, una promettente maratoneta ugandese che aveva partecipato alle recenti Olimpiadi di2024, è stata vittima di una brutale aggressione che ha sconvolto non solo il mondo dello sport, ma l’intera comunità internazionale. La giovaneè stata cosparsa di benzina edal suo, Dickson Ndiema Read, al culmine di una lite violenta, ed è ora in gravissime condizioni, con ustioni su oltre il 75% del corpo. La dinamica dell’aggressione L’aggressione è avvenuta nella contea di Trans Nzoia, in Kenya occidentale, dove Cheptegei risiedeva temporaneamente. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, la lite sarebbe scoppiata per questioni legate a una casa e a un appezzamento di terreno che l’aveva acquistato nella zona.