A spasso per Roma con tirapugni e manganelli denunciati

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre 2024 – I carabinieri della compagniaEur, con il supporto dei colleghi del Nucleo Radiomobile di, hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio nei quartieri Eur, Garbatella e San Sebastiano, finalizzato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità e degrado nelle aree di periferia, in linea con l’azione fortemente voluta dal prefetto diLamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Eseguiti numerosi posti di controllo alla circolazione lungo le vie principali, con particolare attenzione in piazza dei Navigatori, nel corso dei quali, i carabinieri della stazioneEur hanno denunciato tre persone perché trovate, alla guida delle rispettive auto, con tasso alcolemico superiore al consentito.