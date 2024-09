Volkswagen pensa alla chiusura di stabilimenti in Germania | sarebbe la prima volta

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 2 settembre 2024)è in una fase critica della sua lunga storia nel mercato automobilistico, una crisi che per lapotrebbe portaredi alcuni suoiine al licenziamento di migliaia di lavoratori. Austerità, questa la parola al centro dei piani della dirigenza che punta quindi ad abbassare gli elevati costi del personale per provare a tornare competitiva con i molti attori che si sono affacciati in Europa, specie nel campo dell’elettrico. Nel mirino delle chiusure inciro una delle grandi fabbrichee uno stabilimento di componentistica, entrambi ritenuti ormai obsoleti.