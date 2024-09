UN POSTO AL SOLE ANTICIPAZIONI 2-6 SETTEMBRE 2024 | LE TRAME DELLA SOAP DI RAI3

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di lunedì 2 settembre 2024)Unaldal 2 al 6partenopea, in onda dal lunedì al venerdì alle 20:40 circa su. Ecco legiorno per giorno. LUNEDI 2/09 Clara è pronta per il parto. Nel frattempo, Eduardo deve affrontare due sicari che vogliono ucciderlo, ma all’improvviso arriva Alberto che mette l’ex camorrista di fronte ad una scelta. Michele e Silvia tentano di far riavvicinare Guido e Mariella. I due non riescono a riconciliarsi, ma si rendono conto che stare separati non risolve nulla. Valeria resta a casa di Niko. MARTEDI 3/09 Dopo essersi scontrato con Sabbiese, Alberto inizia a realizzare in che guaio si è cacciato. Nonostante gli sforzi di Michele e Silvia, la situazione tra Guido e Mariella non migliora. Valeria riesce a influenzare Niko e limitare le interferenze del padre.