Strage Paderno Dugnano inquirenti | Ragazzo parlava di malessere di cui voleva liberarsi

(Di lunedì 2 settembre 2024) C’è ancora sgomento a(Milano), dove un 17enne - nella notte tra sabato e domenica - ha ucciso suo padre Fabio, 51 anni, sua madre Daniela di 49 e il fratellino Lorenzo di 12 anni, nella villetta di famiglia. "Sì, li ho ammazzati io. Provavo un, mi sono sentito estraneo rispetto al mondo e ci pensavo da un po' ad uccidere", ha messo a verbale il, sconfessando quanto dichiarato in un primo momento, e cioè che aveva ucciso il padre dopo aver scoperto che questi aveva a sua volta ammazzato la mamma e il fratellino. Il giovane si sentiva oppresso dalla sua condizione e in qualche modo pensava che "liberandosi" della famiglia si sarebbe "liberato anche di quel peso". Famiglia a cui, stando al suo racconto, non "imputava", però, episodi specifici che lo facessero sentire male.