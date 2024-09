Somendenna piange Luigi Persico morto sul lavoro precipitando da un tetto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 2 settembre 2024) Zogno. È precipitato da unsul quale stava eseguendo un sopralluogo, compiendo un volo di cinque metri che gli è stato fatale: ècosì venerdì scorso, attorno a mezzogiorno,, 49enne artigiano edile originario della frazione zognese di. L’incidente è avvenuto in via Costa Berlendis, nel centro storico: titolare di un’azienda che porta il nome del padre Mario,si era recato sul posto chiamato da un residente per eseguire dei lavori di sistemazione e puntualmente era arrivato con il suo camioncino. Salito sul, si stava occupando delle tegole: improvvisamente il 49enne avrebbe accusato un malore, che lo ha fatto dapprima accasciare e poi rotolare, fino a cadere al suolo, sul marciapiede che costeggia l’abitazione.