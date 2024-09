Sant’Andrea e la svolta di Martino Marmorini e Montini | Merito suo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) di Matteo Marzotti AREZZO Fiducia, lavoro di squadra, determinazione e convinzione nelle scelte e nel seguire le direttive della dirigenza e, in primis, dell’allenatore. Ecco le parole che più ricorrono nei commenti dei vincitori, tra le fila di Porta, al termine della Giostra: dal rettore, all’allenatoreGianni, dal capitano fino ai giostratori. "Dopo due giostre sottotono era importante rifarsi - commenta il rettore, Maurizio Carboni - il cambio dei cavalli? Dopo l’edizione di giugno ci siamo ritrovati e ci siamo detti “o bere o affogare“ perchè sulla barca c’eravamo tutti. Il nostro suggerimento non era a caso ma semmai per far trovare una condizione migliore. Non c’era bisogno di questa vittoria per confermare la forza di questa coppia, ma è bene che sia arrivata".