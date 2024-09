Sangiustese e Chiesanuova | tutto rimandato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024)VP 0VP (4-4-2): Rossi; Morazzini, Tarulli, Iommi, Pasqualini; Di Giminiani (20’ st Marini), Crescenzi, Bonifazi (50’ st Cresci), Formentini (20’ st Moglianesi); Tulli (32’ st Maquiesse), Grassi (27’ st Del Brutto). A disp.: Benedetti, Baiocco, Monceri, Recchioni. All. Giandomenico.(4-3-3): Fatone; Ciottilli (16’ st Bambozzi), Canavessio, Monaco, Corvaro; Pesaresi (8’ st Tanoni), Sopranzetti (31’ st Morettini), Mongiello; Pasqui, Persiani (16’ st Tempestilli), Sbarbati (38 st Priori). A disp.: Ajradinoski, Russo, Calcaterra, Tacconi. All. Mobili. Arbitro: Eletto di Macerata. Note: spettatori circa 200. Ammoniti: Di Giminiani, Formentini, Grassi, Pasqualini, Maquiesse (S); Ciottilli, Persiani, Mobili (dalla panchina), Sbarbati (C). Angoli: 1 – 4.