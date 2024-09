S O S Milan Alta tensione fra i rossoneri Squadra inceppata e senza vittorie Theo-Leao | linea morbida del club

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) "Non c’è nessun problema", da una parte. "Siamo tutti insieme", dall’altra. Tradotto: andiamo avanti. Anche se, certo, non così. Sosta per le nazionali e pausa che, paradossalmente, arrivano quasi a pennello, dopo il caso con protagonisti RafaHernandez e, sullo sfondo, Paulo Fonseca. Caso, sì: perché l’immagine dei due leader messi in panchina, quindi entrati e diventati subito protagonisti del 2-2, poi rimasti (a dir poco) distanti dal resto della(e dall’allenatore) durante il successivo cooling break, è stata forte. E divisiva, così come i messaggi lanciati, seppurparole.con la bottiglietta in mano, Rafa con le mani sui fianchi: tutti gli altri dall’altra parte del campo. Caso rientrato, però, lacomune.