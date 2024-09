Polo Universitario Lauree e formazione Parte l’orientamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) E’ in programma domani dalle 9 alle 14 nella FondazioneGrossetano (in via Ginori) la giornata di orientamento dell’Università di Siena e della FondazioneGrossetano e contestualmente altri due incontri informativi: uno sul bando per la borsa di studio e posto alloggio dell’Azienda regionale per il Diritto allo studiodella Toscana, e l’altro con l’Ufficio Studenti e Didattica per sapere come immatricolarsi e quali servizi agli studenti sono disponibili. Persarà possibile incontrare i docenti dell’Università insieme al personale della FondazioneGrossetano, e gli operatori del Dsu Toscana saranno presenti nell’Aula delle Colonne per illustrare i benefici offerti per il Diritto allo Studio ed aiutare nella compilazione online della domanda per richiederli.