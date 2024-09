Palacios all’Università dell’Inter | due i modelli a cui ispirarsi – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tomasarriva all’Inter come nuovo vice Alessandro Bastoni. Il classe 2003 argentino dovrà essere sgrezzato da Simone Inzaghi. CRAQUE – In Argentina ne parlano benissimo: è una promessa assicurata. Tomas, da pochi giorni, è un giocatore. Dopo una trattativa un po’ turbolenta con l’Independiente Rivadavia, il club nerazzurro è riuscito alla fine a portarlo a Milano sborsando 6,5 milioni di euro, che con i bonus potranno diventare 11. Ad Appiano Gentile, l’obiettivo è quello di sgrezzarlo per renderlo un giocatore assolutamente da Inter. Ia cui, in verità, ce ne sono: da Alessandro Bastoni, di cui farà il vice, a Yann Aurel Bisseck. Il tedesco, arrivato in sordina lo scorso, grazie al lavoro e all’abnegazione si è preso la fiducia di tutto il gruppo e dell’allenatore.