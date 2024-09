Nella stanza del piacere di una libreria nascosta nel centro di Palermo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 2 settembre 2024) Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Etc dedicato al tema del tabù, in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. «Se noiparete delladelpraticassimo un buco, una grattatina – per rimanere nel campo delle pruderie – sbucheremmocappella di una sagrestia». Piero Onorato, «inguaribile libraio dal 1969», mi conduce in una visita guidata della sua, “Ladi carta, libri e arte”, in via Giuseppe D’Alessi 1 a: quindici metri quadri dallo spazio infinito, una matrioska componibile, incastri di nicchie sui muri con porte segrete socchiuse e retro-illuminate per alimentare la fantasia.