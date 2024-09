Napoli ci siamo | Osimhen non più avversario dell’Inter Saluta la Serie A

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 2 settembre 2024) È finalmente giunta alla conclusione una delle telenovele di mercato più intricate e clamorose degli ultimi anni. Victor, stella dell’attacco del, lascia temporaneamente il club partenopeo per trasferirsi in prestito al Galatasaray. NUOVA AVVENTURA – La notizia arriva a poche ore dalla chiusura del mercato turco, con l’attaccante nigeriano pronto a iniziare una nuova avventura in Super Lig. Victorè stato al centro di numerose speculazioni di mercato durante tutta l’estate. Il, fresco vincitore dello scudetto 2022 con il nigeriano protagonista assoluto, ha resistito alle lusinghe di vari club europei e sauditi, rifiutando di cedere il giocatore a meno di una cifra esorbitante.