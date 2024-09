Mostra di Venezia la passione di Adrien Brody-esule si esalta | Mia madre una rifugiata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024), 2 settembre 2024 – Con una voce bassa, intrisa di immensa malinconia e dignità,scolpisce la migliore interpretazione della sua carriera. Lo fa in The Brutalist di Brady Corbet, film fiume di tre ore e mezza.interpreta László Tóth, un architetto ebreo ungherese sopravvissuto all’Olocausto, che fugge dall’Ungheria, e approda nel dopoguerra in un’America sospettosa, diffidente, razzista, che lo respinge e lo accoglie allo stesso tempo. Non è secondario notare che la carriera di, adesso, sembra quasi un arco teso fra due interpretazioni memorabili, entrambe di artisti ebrei sopravvissuti all’Olocausto: questo personaggio e Wladislaw, intrappolato nella Polonia occupata da Hitler, nel Pianista di Roman Polanski, il film che gli ha portato, nel 2002, l’Oscar come miglior attore protagonista.