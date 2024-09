Morte di Mariagrazia Bedin | oggi l’interrogatorio del compagno E’ accusato di omicidio stradale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 2 settembre 2024) E’ ancora forte l’emozione in provincia di Latina per la sorte di, giovane donna di appena 24 anni, che ha perso tragicamente la vita nella notte tra venerdì e sabato a causa di un terribile incidenteavvenuto a Fondi. L’incidente ha avuto luogo lungo la provinciale Sant’Anastasia, quando l’auto, una Volkswagen Golf guidata daldi, A. H., è uscita di strada e si è capovolta. Purtroppo,è morta sul colpo, mentre il figlio della coppia, di sei mesi, e la sorella del conducente sono rimasti feriti., originaria di Sabaudia, si era trasferita a Pontinia per vivere con il fidanzato, un 22enne di origine albanese. La coppia aveva avuto tre figli, tra cui il piccolo rimasto ferito nell’incidente.