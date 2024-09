Milano | prima notte in carcere per 17enne che ha confessato la strage in famiglia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024), 2 set. (Adnkronos) -in, nella struttura milanese Beccaria, per il ragazzo di 17 anni arrestato ieri, domenica 1 settembre, per l'omicidio dei genitori e del fratello 12enne a Paderno Dugnano, comune alle porte di. Protetto e sorvegliato, il minore si trova nella struttura al centro di recenti rivolte e di un'inchiesta su presunti maltrattamenti, qui sarà assistito dagli psicologi per cercare di riportare a galla il movente del triplice omicidio. Secondo le prime indiscrezioni della stampa, il ragazzo avrebbe agito perché "in casa mi sentivo un corpo estraneo. Oppresso".