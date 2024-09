Milan Tuttosport | Zlatan Ibrahimovic torna dalle vacanze e striglia Theo e Leao!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 2 settembre 2024)al ritornofarà un discorso a Theo Hernandez e Rafael Leao per quanto successo nella gara con la Lazio Adesso tocca a, che non ha vissuto quanto successo tra Theo Hernandez e Rafael Leao a Roma perché era in vacanza. Dopo il caso mediatico scoppiato dopo che i due rossoneri non avevano preso parte al cooling break con la squadra, lo svedese ha deciso di non optare per la linea dura e per la multa. Secondo quanto riportato dal quotidiano, però, il senior advisor del club di via Aldo Rossi avrà un confronto con Theo e con Leao. Questo dovrebbe tenersi al rientro dalla sosta per le nazionali. Lo svedese, infatti, vuole mantenere un clima di serenità all’interno del gruppo e vuole, così, far capire ai due veterani rossoneri che loro devono essere l’esempio per i giovani e i nuovi arrivati.