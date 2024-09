Manifattura sostenibile e digitale | pubblicato la terza gara CIM4 0 da 14 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 2 settembre 2024) Gra­zie ai fon­di del­ Pia­no Nazio­na­le di Ripre­sa e Resi­lien­za (PNRR), il Com­pe­ten­ce Indu­stry Manu­fac­tu­ring 4.0 (.0) hail terzo bando per progetti di innovazione dedicati ad unada realizzare in collaborazione con il Competence Center. In particolare, il bando mira a sostenere l’a­van­za­men­to tecno­lo­gi­co di pro­ces­si, pro­dot­ti, ser­vi­zi inno­va­ti­vi che partano da un livello di prontezza tecnologica (TRL) pari a 5 e che abbiano un chiaro impatto in termini di sostenibilità sociale, economica o ambientale. I progetti dovranno utilizzare una o più tecnologie o competenze del.0 per un importo pari almeno al 25% dei costi totali di progetto. Verranno finanziate proposte in tre ambiti di intervento: Industry 4.