L’Unicef lancia gara per i vaccini | Ne servono 12 milioni entro il 2025

(Di lunedì 2 settembre 2024)vuolere una nuova campagna di vaccinazione dopo la diffusione del virus, la richiesta è elevatissimal’allarme. Migliaia di bambini nella Repubblica Democratica del Congo e nei paesi limitrofi starebbero correndo un rischio significativo di contrarre il virus mpox, soprattutto prendendo in considerazione l’aumento dei casi di una nuova variante, più letale. Più comunemente noto come vaiolo delle scimmie, dall’inizio dell’anno, secondo i dati forniti dal Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, circa 8.772 bambini hanno contratto la malattia nella RDC. In totale sono 548 persone le persone che hanno perso la vita, di cui circa 463 erano bambini.chiede 12diil(Pixabay) – Notizie.