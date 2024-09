LIVE Atletica Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | argento per Manu nei 100 metri classe T64 tocca a Tapia nel peso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.39 Torsunov piazza la zampata all’ultimo tentativo! 5.83 per il russo battente bandiera neutrale, record paralimpico migliorato. 20.37 L’iraniano Alipour inizia la sua gara con una misura da 13.94. 20.35 Presentati gli atleti della finale del getto delmaschileF11. L’Italia si affida a Oney, bronzo paralimpico in carica. Ecco la lista di partenza. 1 1368 ALIPOUR DARBEID Amirhossein IRI F11 14.61 14.61 2 1438 TIMEON Ongiou KIR F11 6.90 6.75 3 1078 da SILVA Alessandro Rodrigo BRA F11 14.16 4 1226 del AMO CANO Alvaro ESP F11 13.10 13.10 5 1200 VUCIC Miljenko CRO F11 14.42 12.88 6 1378 OLAD Mahdi IRI F11 14.64 13.287 1402Oney ITA F11 13.60 13.38 8 1521 BASKAKOV Igor NPA F11 13.62 13.62 20.32 54.96 il tempo per la turca Onder che le vale il record del mondo nei 400femminiliT20.