La Sindaca di Baronissi Anna Petta eletta nel direttivo regionale di Anci l’Associazione dei Comuni campani

"Lavorerò con trasparenza e dedizione, portando avanti i valori di giustizia e equità che da sempre guidano il mio operato". La sindaca di Baronissi Anna Petta è stata eletta questa mattina a Napoli membro del Consiglio Regionale dell'Ancia (Associazione Nazionale Comuni d'Italia). "Il mio nuovo ruolo nel Consiglio Regionale dell'Ancia mi permetterà di rappresentare non solo la nostra città di Baronissi, ma anche gli altri comuni della provincia. Il mio obiettivo è chiaro: promuovere lo sviluppo e la competitività del nostro territorio, intervenendo in tutte le sedi istituzionali per tutelare gli interessi delle autonomie locali. Ritengo che i nostri comuni siano il cuore pulsante del nostro Paese e che la loro valorizzazione sia fondamentale per il benessere dei cittadini.