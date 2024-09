La New Balance 1906L Black è silenziosamente caotica

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 2 settembre 2024) Dopo mesi e mesi (e mesi) di attesa, la Newè ufficiale. L'ultima colorazione della sneaker/loafer/snoafer dell'azienda di abbigliamento sportivo di Boston mantiene lo stesso design discutibile che è diventato virale all'inizio di quest'anno, ma questa versione è effettivamente, beh piuttosto indossabile. NewNewLa viralissima Newha finalmente una data di uscita Ecco quando (e dove) sarà possibile acquistare la scarpa/trainer/loafer/qualunque cosa sia più discussa del mondo delle sneaker Come avrete già intuito, lasi basa sulla classica 1906R che è tornata in auge nel 2022. La base è la stessa, in mesh, ed è ricoperta da pannelli e pannelli di pelle.