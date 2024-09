Israele si ribella a Netanyahu | Sono morti per colpa tua E scatta lo sciopero generale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il popolo d’scende in strada contro il governo di Benjamin. La barbara uccisione dei sei ostaggi israeliani che già a luglio avrebbero potuto tornare in libertà se il premier avesse siglato un accordo con Hamas sostenuto dai Paesi mediatori, ha scosso il Paese fin dalle fondamenta. "Da domani (oggi, ndr.) alle sei – ha detto il segretariodella centrale sindacale ‘Histadrut’ Arnon Bar David a circa 100mila dimostranti convenuti a Tel Aviv, con un preavviso di poche ore – tuttosi ferma. Cessa il lavoro. Saranno chiusi i ministeri, i municipi, i porti, le banche, i trasporti pubblici. Le lezioni scolastiche saranno ridotte. L’aeroporto sarà chiuso dalle 8. Israeliani, nessuno al lavoro, tutti in piazza". Per 11 mesi Bar David ha resistito alle pressioni di mobilitare i sindacati (alcuni dei quali, peraltro,vicini al Likud).