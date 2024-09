In due anni sono arrivata in cima al mondo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Se lei è rimasta un po’ sorpresa, le sue avversarie che dovevano dire? "In effetti ero l’unica italiana e forse pensavano che con lo stereotipo italiano fossi una da divano, più che da fatica. Così a fine gara diverse ragazzevenute a chiedermi da dove saltassi fuori, loro che venivano da Gran Bretagna, Stati Uniti o Canada dove questo sport è molto più praticato". Tecnicamente come funziona? "Tre alzate di squat, tre di panca e tre di stacco, poi si sommano i pesi e questa è la classifica, maggiorata dal premio per la vittoria assoluta". Ma è vero che ha preparato assieme mondiali e un esame universitario? "Più o meno sì,rientrata dall’Irlanda e nel giro di cinque giorni ho superato un esame di infermieristica a Unimore. In realtà credo che questo piano B sarà il mio lavoro, non credo che questo sport possa garantirmi un futuro a livello economico.