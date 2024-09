Cucciolo di elefante marino ucciso a bastonate in Sudafrica Non ne nasceva uno da decenni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Roma, 2 settembre 2024 – Una buona notizia che diventa tragedia. Violenza gratuita che fatica a trovare un perché. Giovedì scorso un’ssa marina aveva dato alla luce unsulla costa sud-orientale dell’Africa: era la prima nascita della specie registrata da. Ma solo due giorni dopo, il piccolo è stato trovato morto sulla spiaggia,. Non è ancora chiaro chi siano i responsabili, ma secondo le testimonianze si tratterebbe di due individui che l’hanno colpito fino a ucciderlo. Kevin Cole, dell’East London Natural Museum, ha spiegato a News24 che gli elefanti marini sono rari in questa parte della costa, dal momento che il loro habitat usuale sarebbe più a sud, sulle isola sub-antartiche: “La specie non è mai stata avvistata nella riserva negli ultimi”.